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Число посетивших Республику Алтай туристов выросло в первой половине 2018 года на 2,4% — до 694 тысяч человек. Рост количества гостей произошел, несмотря на чемпионат мира по футболу и интерес к этому спортивному мероприятию, сообщает правительство республики.
"Туристический сезон имеет положительную динамику, несмотря на то, что в мае погодные условия складывались неблагоприятные. Такой прирост на фоне повышенного внимания и оттока части туристов на чемпионат мира по футболу специалистами регионального минэкономразвития оценивается положительно",— говорится в сообщении.
По данным министерства, в 2017 году турпоток в регион превысил 2 млн человек, увеличившись вдвое с 2008 года. При этом число гостей, направляющихся в отдаленные Кош-Агачский и Улаганский районы, возросло в прошлом году на 50%. Согласно прогнозу, к концу 2018 года число туристов, посетивших Республику Алтай, составит около 2,1 миллиона человек.
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