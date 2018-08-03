Фото: putnik-ossetia.ru
Суд вынес приговор в отношении бывшей заведующей детским садом "Медвежонок" в селе Чемал в Горном Алтае — 48-летнюю женщину признали виновной в растрате.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в период с января 2011 по июнь 2014 года злоумышленница, используя свое служебное положение, представляла в бухгалтерию заведомо ложные сведения о необходимости изготовления расходных кассовых ордеров и платежных ведомостей, внесения в них сведений о подлежащих выплате суммах заработной платы лицам, которые в указанном учреждении в действительности не работали.
"Таким образом, ею были незаконно похищены денежные средства на общую сумму 648 689 рублей 89 копеек", — констатируют в СКР.
Суд приговорил женщину к одному году восьми месяцам лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил.
Комментарии
Да здравствует наше правосудное правосудие. Одним за воровство и машенничество условно, за пост в соцсетях реальный срок.
Так приучают народ воровать и молчать.
Хорошо. Все поняли. Воруем молча.