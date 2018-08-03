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Федеральное Министерство финансов в период с 7 августа по 6 сентября направит на приобретение валюты рекордную сумму — 383,2 миллиарда рублей, передает "Интерфакс".
Ежедневный объем покупки в указанный промежуток времени составит 16,7 миллиарда рублей.
Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован с 7 июня по 5 июля, когда на покупку валюты было направлено 379,7 миллиарда рублей.
При этом тогда ввиду календарного фактора ежедневно на приобретение валюты требовалось 19 миллиардов рублей, что заметно больше запланированных 16,7 миллиарда рублей.
Комментарии
Так сказать, поддержим экономику наших заклятых "друзей"
а потом чаво рупь опять обвалят? тревожно-август на дворе
Купленные баксы раздадут Ролдугиным Сечиным Ротенбергам.
А потом опять заявят, что Трамп виноват в падении рубля.