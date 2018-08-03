Избирательная комиссия Алтайского края официально отказала в регистрации на выборах губернатора региона двум кандидатам. Не смогли пройти муниципальный фильтр и выбывают из предвыборной гонки барнаульский оппозиционер Виктор Рау и рубцовский оппозиционер и журналист Сергей Сущевский. Такое решение избирком принял на заседании в пятницу, 3 августа.
В пресс-службе избиркома сообщили, что приняли решение об отказе в регистрации Виктора Рау и Сергея Сущевского после проверки документов. О том, что оба кандидата не получат регистрацию, было понятно еще в субботу, 28 июля. До 18 часов этого дня нужно было принести пакет документов, главные из которых — подписные листы в поддержку кандидата.
Каждому из шести выдвинутых политиков требовалось собрать подписи 534 муниципальных депутатов и избранных глав по всему региону. Только четверо из них принесли подписные листы.
Виктор Рау, выдвинутый партией "Яблоко", подписи собирал, но не смог заручиться поддержкой достаточного количества депутатов и глав. Стал ли собирать подписи Сергей Сущевский, выдвинутый "Партией малого бизнеса России", неизвестно. Но он даже не открыл избирательный счет, что тоже может служить поводом для отказа в регистрации.
По данным на пятницу, 3 августа, регистрацию получили врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия") и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). Завтра комиссия примет решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов Владимира Семенова (ЛДПР) и Андрея Крылова ("Партия Роста").
Выборы губернатора состоятся 9 сентября 2018 года.
Комментарии
На их лица без слез не вглянешь...
А что вы ожидали, что Рау попадет в кандидаты? Не смешите народ
Рау уже давно пора капать картошку на огороде, а не политикой заниматься
А у Сущевского так и так не было шансов, во первых его никто не знает, а во вторых ничего он не сделает для края хорошего
Объективно надо смотреть у Рау в избирательном фонде было две тысячи рублей, а у второго его нет вообще. Ну и о чем говорить? Кандидаты без денег? Голые как сапог?
Вот среди этих всех кандидатов, только один Томенко делом занимается, а остальные что,вообще ничего делать не собираются. Сидят, ручки сложили
Видал я путинских кандидатов на самом конце.
Пора игнорировать распил бюджетных денег под названием "выборы"
ляпуновский задолиз сегодня за двоих пашет..
Без Виктора Томенко у алтайцев нет будущего,только он способен возродить край!!!