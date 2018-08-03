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Фестиваль футбола вновь пройдет в Барнауле в Парке спорта Алексея Смертина

, ИА "Амител"
Среди возможных гостей турнира экс-защитник сборной и ЦСКА Сергей Игнашевич

Фото: Amic.ru

В Парке спорта Алексея Смертина 13−18 августа состоится международный фестиваль футбола. Главным его событием станет детский футбольный турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина среди мальчиков 2006 года рождения. Среди возможных почетных гостей турнира ожидается бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич.

В соревнованиях участвуют 6 команд: "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва), "Бунедкор" (Узбекистан), Albirex Nigata (Япония), Daesung FC (Южная Корея) и "Алтай" (Барнаул).

Турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина проводится третий год. В прошлом году почетным гостем турнира стал бывший капитан национальной команды, лондонского "Арсенала", "Зенита" Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за казахстанский "Кайрат".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

3.08.2018 17:55
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Англия - страна зарождения футбола. Россия - страна его смерти.

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3.08.2018 17:59
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