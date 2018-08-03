Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что вскоре пройдут "большие" парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста, пишут "Ведомости".
Слушания запланированы на 21 августа. Таким образом, депутаты на день прервут отпуск, который у них заканчивается 27 августа. По словам Володина, после отпуска у депутатов начнется региональная неделя, и с 27 августа по 9 сентября парламентарии будут работать в своих избирательных округах.
Проведение слушаний поддержали все фракции Госдумы. В обсуждении пенсионной реформы примут участие депутаты, чиновники правительства, представители законодательной и исполнительной власти регионов, а также эксперты.
"Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии", — подчеркнул Володин.
Напомним, 19 июля был принят Госдумой правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.
За документ проголосовали только депутаты "Единой России". Против выступили депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".
Госдума приняла решение продлить срок рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта на месяц — с 18 августа до 24 сентября.
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