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Полиция в Барнауле ищет экскаватор, водитель которого может быть участником столкновения с газопроводом, произошедшего на проезде Канатном в Барнауле еще 21 июля.
Как сообщили в городской ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие имело место в 15:26 в районе дома №84.
"Произошло ДТП — наезд на препятствие (газопровод) неустановленным транспортным средством под управлением неустановленного водителя, который оставил место ДТП. За совершение данного ДТП подозревается и разыскивается экскаватор", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-548, 393-605, 393-090, 393-555.
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