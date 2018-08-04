Второй год в Алтайском крае реализуется федеральная программа "Формирование комфортной городской среды". В центре Алейска по ней благоустраивают две соседние общественные территории: это аллея вдоль улицы Сердюка и городская площадь. Оба объекта выбрали сами горожане. Рассказываем, что именно на них будет сделано и успеют ли в срок.

Аллея вдоль стадиона по улице Сердюка и городская площадь находятся в самом центре Алейска.

Первый объект — популярная "городская тропа" к центру в обход автомобильной дороги. Здесь расположено здание отделения Пенсионного фонда России, дом школьника. Площадь же — главное место проведения городских мероприятий.

Оба объекта будут готовы даже раньше срока. На аллее уже завершают укладку новой надежной и экологичной тротуарной плитки в две полосы. Здесь остается установить скамейки, урны, облагородить клумбы и установить освещение. На площади, казалось бы, работы простые — уложить новый асфальт. Но копать пришлось глубже.

"Проблема грунтовых вод для Алейска всегда актуальна, но особенно в этом году, поскольку вода поднялась до пикового уровня. Поэтому проведена серьезная подготовительная работа. Пришлось убрать значительный слой грунта, чтобы отсыпать это площадку щебнем. Крупнофракционный слой уже выложен, сейчас подрядчик готовится уложить щебень мелкой фракции. И только потом уже асфальт", — прокомментировал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации Алейска Сергей Данилушкин.

В прошлом году на площади сделали ливневую канализацию, так власти пытаются обезопасить единственную городскую площадь от разрушения.

На оба объекта — аллею и площадь — выделено по 5,5 млн рублей. Еще 5,5 млн рублей Алейск получил на благоустройство трех дворов к шести домам. И там уже работы начались.

Всего в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году участвуют 13 муниципальных образований Алтайского края: 9 городских округов и 4 городских поселения. Будет благоустроено 233 двора многоквартирных домов и 33 общественные территории. На это выделено почти 569 млн рублей. В 2017 году было отремонтировано и благоустроено 299 дворов и 35 общественных территорий на сумму 570 млн рублей (в 2018 году работы на объектах более дорогие). Программа рассчитана до 2022 года. Краевые власти в рамках инвентаризации насчитали более 4,5 тысяч объектов (дворы и общественные территории), которые требуют благоустройства.

По словам консультанта отдела региональных программ Минстройтранса Алтайского края Елены Юрьевой, пока никаких претензий к ходу работ по благоустройству в крае и срокам нет.

"По всем объектам в регионе определены подрядчики. Работы уже ведутся в 129 дворах и на 7 общественных территориях. Почти по всем объектам работы должны быть выполнены до конца октября. Мы рассчитываем, что всё будет сделано в срок. Каких-либо нарушений мы не зафиксировали", — прокомментировала представитель курирующего работы Минстройтранса.

Представители министерства выезжают во все муниципалитеты на стадии начала работ и на стадии окончания. Кроме того, все работы в обязательном порядке контролируют местные власти, подчеркнула Елена Юрьева.

Это подтвердил и Сергей Данилушкин, рассказав, что он или его заместитель выходят на объекты каждый день. И вопросов у местной администрации тоже пока нет.

Вообще вся эта часть Алейска — целый ансамбль. По аллее через площадь можно пройти в городской парк или к мемориалу памяти участникам Великой Отечественной войны и памятнику "Помни войну". Там же расположен единственный в городе фонтан.

Кстати, этот фонтан и площадка вокруг него были благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году. Единственный в городе фонтан успешно пережил капитальный ремонт. Перемены были внешние и внутренние (заменили трубы и вместо одного насоса установили четыре). Скамейки, цветочные клумбы в деревянных кадках, урны, специально для этой территории разработанные дизайнерами, прошли испытание людьми и зимой. Как и сам фонтан.

Городской парк тоже в процессе благоустройства. Но уже по другой программе, точнее, подпрограмме "Парки малых городов". В 2017 году к парку сделали новую асфальтовую пешеходную дорожку, в 2018-м делают дорожки уже в самом парке. Цена вопроса — 550 тысяч рублей. Всего в Алтайском крае в 2018 году по этой программе благоустраивается 11 парков, годом ранее — 12.

Алейск — город небольшой. Здесь живет около 28 тысяч человек. И относительно молодой — в 2013 году ему исполнилось 100 лет. Но такой большой пешеходной центральной частью похвастаться могут далеко не все алтайские муниципалитеты. А теперь эта территория станет краше и приятнее.