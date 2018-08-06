Фото: instagram.com/mofebamuyiwa
Фотограф Мофе Бамуйи выложил в Instagram снимки пятилетней Джейр, и моментально девочка прославилась на весь мир. Кукольная внешность покорила пользователей Сети, и они окрестили Джейр самой красивой девочкой в мире. Маленькая принцесса не является моделью, и у неё есть еще две старшие сестры.
Ранее неофициальный титул самой красивой девочки получила француженка Тилан Блондо, а также две девочки из России: Анастасия Князева и Анна Павага.
Комментарии
Особенно прическа.
Провокация разжигания...
мдя
как в анекдоте про любовниц
а наша то покрасивее будет