Фото: Amic.ru
Видео с места ДТП в Троицком районе Алтайского края, где днем в пятницу, 3 августа, произошло столкновение четырех грузовиков, прислал порталу Amic.ru наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".
В кадре видно, что происходит на месте аварии после столкновения транспортных средств.
Между тем, как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла около 13:00 на 289-м километре трассы Р-256.
Согласно предварительным данным, водитель 1988 года рождения, управляя грузовиком Freightliner, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Isuzu Elf под управлением мужчины 1981 года рождения.
Затем произошло столкновение с автомобилями Toyota Dyna под управлением мужчины 1961 года рождения и Scania под управлением мужчины 1974 года рождения.
В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Isuzu Elf и его пассажир 1976 года рождения. Они были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
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