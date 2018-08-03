Жителей Магадана оштрафовали за оскорбление мэра в группе WhatsApp

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Суд в Магадане вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в оскорблении мэра в мессенджере WhatsApp. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Магадану, каждому осужденному назначен штраф в 15 тысяч рублей.
В Следственном комитете отмечают, что обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану. Поэтому следствие ходатайствовало о прекращении дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд это ходатайство удовлетворил.
Известно, что двое жителей города в группах WhatsАpp "мэру — отставку" и "Снежные дороги Магадана" оскорбили Юрия Гришана, оставив "неприличные сообщения", которые касались его работы. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем следствием обоснованно признаны публичными.
В рамках расследования дела у фигурантов были изъяты телефоны. СУ СКР по Магаданской области подчеркивает, что телефоны после завершения расследования были возвращены владельцам.
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