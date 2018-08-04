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Жаркий день, который может также отметиться грозами и даже градом, прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 4 августа.
"В западных и юго-западных районах местами дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +27...+32 градуса. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением в западных и юго-западных районах до 12-17 метров.
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В Барнауле в субботу будет без осадков. Температуры в краевой столице составят +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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