В 2018 году торакальной службе Алтайского краевого онкодиспансера "Надежда" исполняется 45 лет. Первое отделение торакальной хирургии открыли в краевом окнодиспансере в 1973 году.

Сегодня врачи проводят операции на органах грудной клетки, осваиваются и внедряются в повседневную практику малоинвазивную диагностику и лечение. Проводят восстановительную пластику удаленных сегментов и органов. И это далеко не все.

О том чем занимаются хирурги в свободное от работы время, кем хотели стать в детстве и чем говорят дома, читайте в опросе Amic.ru.

Врачи ответили на четыре опроса:

1. Кем хотел стать в детстве и сбылась ли детская места?

2. О чем торакальные хирурги говорят дома?

3. Чем увлекаетесь в свободное время?

4. Есть ли домашние животные?

Александр Агеев, заведующий торакальным отделением №1, хирург высшей категории, к.м.н.

1. Моя мама была врачом. В детстве я часто бывал в больнице. Не то, чтобы я мечтал об этой профессии, но к концу школы уже четко определился, что буду поступать в медицинский. Примерно к медиане я уже сделал выбор — в пользу хирургии. Начиная с 4 курса института дежурил по неотложной хирургии в одной из городских больниц: принимал экстренных больных, учился разбираться с патологией живота, ассистировал, и уже к концу 5 курса сам начал выполнять аппендэктомии.

2. Совсем мало о работе, если вы об этом.

3. Охота, рыбалка. Зимой – лыжи. Я неплохо стреляю: этой весной влет сбил птицу. У меня машина большой проходимости. Мне очень нравится подобная техника. Люблю участвовать в тест-драйвах.

4. Нет.

Наталья Балуева, заведующая онкоторакальным отделением №2, торакоабдоминальный хирург высшей категории

1. Хотела стать учителем, а стала врачом – в классе десятом поменялись интересы. Но профессию свою люблю очень. Не жалею, что так все сложилось. Тем более педагогический талант на работе есть, где применить.

2. Стараюсь меньше говорить о работе. Вот правда — ее и здесь хватает настолько, что, когда ухожу в отпуск – первую и последнюю неделю она мне снится.

3. Люблю цветы — выращивать. Дачу свою люблю. Не до фанатизма, не так чтобы банки закатывать, а — для души.

4. Да, я неисправимая кошатница. У нас дома живут две кошки.

Панасьян Артак Урардович, хирург-онколог высшей категории онкоторакального отделения №1.

1. Летчиком. Но на тот момент в Барнауле расформировали летное училище, а далеко учиться – мама не пустила. Теперь уже в летчики меня не возьмут – буду развиваться здесь.

2. Дома – о домашних делах. Никогда не говорю о работе – ни дома, ни где-либо еще, кроме работы.

3. Активным спортом, футболом. Основное время провожу с семьей.

4. Два кота – пушистый и лысый. Нельсона я спас, когда ветеринары уже похоронили его: сам прооперировал его по поводу кишечной непроходимости. Жив до сих пор, наверное, страшно благодарен мне за это.

Миклин Александр Олегович, врач-онколог онкоторакального отделения №2.

1. Сначала хотел быть музыкантом, потом увлекся химией. Но в 11 классе решил стать врачом. Это произошло, когда меня самого прооперировали по поводу аппендицита. Операция проходила под местной анестезией, я мог наблюдать, как работали хирурги и навсегда влюбился в эту профессию. Когда пришло время выбирать специализацию, я изначально хотел в торакальную хирургию. Это невероятно сложная область – но здесь все время есть куда расти. Это здорово.

2. Очень часто о работе. У меня жена заканчивает аспирантуру. Мы оба еще очень молоды, нам все интересно, живо обсуждаем разные профессиональные ситуации.

3. Мне нравится делать что-то своими руками. Люблю заниматься компьютерной техникой — разобрать по частям, а потом — собрать. Или из старого хлама что-то новое сделать – такая себе "компьютерная хирургия". У меня дома так компьютер появился. Мебель люблю сам делать. Стол под компьютер тоже себе сам собрал.

А еще много читаю, нравится научно-популярная литература. Очень глубокие мысли в работах знаменитого британского нейрохирурга Генри Марша. Его книгу "Не навреди!" всем рекомендую почитать.

4. Животных я люблю. Даже некоторое время работал в ветеринарной клинике. А дома у нас живет кошка-британка Микаэла.

Мязин Дмитрий Владимирович, хирург торакального отделения №1.

1. Кем я только не хотел быть! Архитектором, художником, строителем, водителем... Но у меня вся семья – врачи, так что семейная атмосфера победила. Из медицины я выбрал самую интересную область — хирургию. Она близка мне по духу, по настроению – то же постоянное движение, творчество, работа руками. Хирург в каком-то смысле ведь тоже архитектор.

2. У меня жена – анестезиолог, так что 80% времени: о работе.

3. Путешествия, прогулки, музыка, иногда рисую.

4. Есть. Собака – лабрадор и кошка — пушистый шар.

Дегтярев Иван Викторович, хирург онкоторакального отделения №2

1. Про медицину думал рано, класса с пятого. У меня мама работала участковым педиатром, с детства внушала, какая это благородная профессия – сложная, но в то же время интересная. Кстати, это ощущение у меня осталось и по сей день, хотя налет детского романтизма, конечно, ушел. Нам приходится бороться с судьбой, каждый раз бросать ей вызов. Вот человеку пришел приказ свыше – умереть. А мы делаем все, чтобы отменить его исполнение, ну или хотя бы отсрочить, насколько это возможно.

2. Обо всем, кроме работы. Не хочу сложности своей работы переносить на семью. У меня, кстати, среди лучших друзей нет ни одного врача. Как раз-таки, чтобы не было этих разговоров о работе вне работы.

3. Спортом. Я – кандидат в мастера спорта, двукратный чемпион Сибири по джиу-джитсу. Это восточное боевое искусство со своей особой философией. Мне она очень помогает и в работе — сохранять психологическое равновесие в разных ситуациях.

4. Нет. Есть двое детей, и этого хватает.

Музалевский Павел Николаевич, торакальный хирург онкоторакального отделения №1 высшей категории, к.м.н.

1. Не сбылась — хотел быть летчиком. Но профессией своей я доволен. Каждая операция индивидуальна, каждый случай – это такая штучная история, если можно так выразиться. Мне нравится реализовываться в хирургии.

2. К счастью, мне удается вовремя переключаться. Говорим о стандартных домашних делах, обсуждаем общие планы.

3. Зимой бегаю на лыжах, а летом – дача.

4. Свою собаку фокс-терьера Аслану я сам оперировал по поводу рака молочной железы. Живет уже больше пяти лет. Наша общая любимица.

Максименко Алексей Алексеевич, хирург торакального отделения №1 высшей категории, к.м.н.

1. Мечта сбылась. Я потомственный хирург, всегда хотел им стать, как отец. За свою работу он был награжден высшей наградой СССР – Орденом Ленина и Трудового красного знамени. Я уже более 30 лет работаю торакальным хирургам, имею 3 патента на собственные хирургические методики.

2. Только не о работе! У нас с женой на это наложено табу. Нужно уметь отвлекаться, иначе любимое дело может стать ненавистным.

3. В основном туристические поездки — насколько позволяет время и финансы. В этом году удалось побывать на одном из матчей чемпионата мира по футболу в Казани. Без сомнения, самое яркое впечатление этого лета!

4. Нет, не было и не будет. Даже рыбки громко разговаривают в моем понимании.

Важенин Александр Викторович, хирург торакального отделения №2

1. Хотел стать врачом, хирургом. И стал им. Правда не сразу. Путь в медицину был долог и тернист (смеется). Жизнь так сложилась, что сразу после вуза я почти шесть лет работал в строительстве. Но если чему-то суждено случиться, сопротивляться бесполезно. Когда я пришел в отделение, тогда еще к заведующему Балуеву Виктору Васильевичу, меня настолько тепло приняли, не бросили, все объяснили – в общем, взяли под опеку.

Я вообще медицину без хирургии не представляю. Это очень творческий процесс на самом деле. Все пациенты разные. И хотя существуют стандарты лечения все равно к каждому подбирается индивидуальная тактика.

2. Работу дома не обсуждаю, просто потому, что тема эта очень специфическая. А вот в голове разные ситуации частенько прокручиваю.

3. Триатлон – плавание, велосипед, бег. Очень люблю путешествовать по Горному Алтаю – пешие маршруты, велопоходы. Это дает небывалую разрядку. При нашей малоподвижной работа это необходимо.

4. Да. Пекинес, Ричард.

Вострикова Ирина Викторовна, хирург торакального отделения №2

1. Хотела стать ветеринарным врачом, очень люблю животных. Но мама отговорила – страшно было отпускать учиться в другой город. А когда в 12 лет я перенесла операцию, решила стать врачом человеческим. В хирургии пока лежала, с восхищением смотрела на все эти уколы-перевязки, врачи в красивых колпаках ходили. Очень строгие, все их слушались. Такой себе- налет романтики. Помню и на первой операции мне совсем не было страшно, потому что на самом деле в первый раз ты еще не понимаешь всю степень ответственности, которая на тебя возложена.

2. Только не о работе! У меня ребенку 12 лет. Он у меня больше гуманитарий, нам есть, что обсуждать.

3. Все свободное время сейчас забирает ребенок – он пока мое главное хобби. А вообще люблю рисовать. Никаких специальных курсов никогда не заканчивала. Просто идет от души как-то. Да, и огород свой люблю, свои 10 соток (смеется).

4. Есть. Два года назад прямо перед Новым годом в подъезде подобрала кошку. Точнее, она меня выбрала – можно сказать, на руки мне бросилась, да так и осталась у нас жить. Люськой назвали. Хорошая кошка, Умная, внимательная разговорчивая – прям подружка моя.