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Ученые из британского Университета Саутгемптона заявили, что раскрыли секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике, сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Star.
Исследователи высказали уверенность в том, что массовая гибель кораблей в этой географической локации связана со 100-футоввыми океаническими "волнами-убийцами", способными возникать в Бермудском треугольнике.
Отмечается, впрочем, что впервые данные волны были обнаружены лишь в 1997 году. Однако ученые говорят о том, что такие волны способны возникать почти мгновенно и иметь разрушительную силу, представляющую угрозу для самых больших судов.
Для проверки теории исследователи создали модель судна USS Cyclops, исчезнувшего в Бермудском треугольнике в 1918 году. На тот момент, 100 лет назад, на корабле было три сотни человек.
Метод моделирования позволил создать эффект так называемой "взрывающейся волны", которая, вероятно, и стала причиной гибели судна.
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