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Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, умер в колонии, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.
"Да, Темирханов умер. Он болел, его не лечили. Он умер от остановки сердца", — заявила адвокат, уточнив, что ранее защитники Темирханова просили, чтобы его освободили по состоянию здоровья.
Известно, что Юсуп Темирханов отбывал наказание в исправительной колонии №6 в Омске.
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Напомним, что в июле 2003 года полковник Юрий Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. За это его приговорили к десяти годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника и ордена Мужества.
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На свободу Буданов вышел в начале 2009 года, а 10 июня 2011 года его застрелили. В мае 2013 года Юсупа Темирханова, признанного виновным в убийстве Юрия Буданова, приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
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