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Вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко возглавил Межведомственную комиссию по реализации стратегии государственной политики в отношении казачества до 2020 года.
Распоряжение, подписанное главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что председателем данной структуры становится Виталий Мутко.
Напомним, что бывший министр спорта Виталий Мутко в настоящее время находится на посту вице-премьера по вопросам строительства. Также он дважды занимал должность президента Российского футбольного союза — с апреля 2005 по ноябрь 2009 года и с сентября 2015 по декабрь 2017 года.
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