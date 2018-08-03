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Россия не нуждается в так называемом законе "о приставаниях", который одобрили во Франции, заявила член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко сообщает, "Парламентская газета".
Отмечается, что во Франции, согласно новому закону, за приставания на улице предусматриваются штрафы в размере от 90 до 750 евро.
В России противники такого правого регулирования данного вопроса полагают, что так и вовсе можно положить конец культуре ухаживания за девушками.
Так, Валентина Рудченко по этому поводу заметила: "Вообще, нужно еще разобраться — что считать непристойным поведением по отношению к женщинам? Если не брать в расчет практику, то такой закон может помешать людям даже просто знакомиться".
Также она подчеркнула, что и сами представительницы прекрасного пола способны вести себя непристойно.
"Не всегда женщины ведут себя правильно, дают повод для приставаний. Но в любом случае я пока не вижу необходимости принимать на законодательном уровне такие жесткие меры в России", — добавила депутат.
Напомним, что ранее парламент Франции одобрил принятие закона о введении штрафа за непристойности в адрес женщин. Такая правовая мера была принята после того, как в Париже молодую девушку ударили, когда она попросила замолчать прохожего, свистевшего ей вслед.
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