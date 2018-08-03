Фото: emigrant.guru
Государственная пошлина за выдачу биометрического заграничного паспорта увеличена в России с 3 августа.
Теперь для взрослых она составляет 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет – 2,5 тысячи рублей.
Отметим, что раньше пошлина за такой документ составляла 3,5 тысячи рублей для взрослых и 1,5 тысячи рублей для детей.
Напомним, что биометрический загранпаспорт действителен в течение 10 лет. А вот срок действия заграничного паспорта старого образца составляет в два раза меньше.
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