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Алтайский агротехнический техникум создали в крае посредством объединения Троицкого агротехнического техникума и Косихинского лицея профессионального образования, сообщает Катунь 24 со ссылкой на региональное министерство образования и науки.
Новое образовательное учреждение возглавила Марина Ковалева, которая ранее руководила Троицкий техникум.
Главная цель, которая преследуется с созданием нового техникума — повышение качества подготовки кадров для сельского хозяйства.
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