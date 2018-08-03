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Мать бывшего "террориста номер один" и организатора терактов 1 сентября 2001 года Усамы бен Ладена уверена, что ее сын попал под влияние радикальных идей в университете города Джидда в Саудовской Аравии, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
В своем интервью мать бен Ладена отметила: "Люди в университете изменили его. Он стал другим человеком…Он был очень хорошим ребенком покуда не встретил неких людей, которые в значительной степени промыли ему мозги, когда ему было немногим более 20 лет".
Она также подчеркнула, что всегда говорила сыну держаться от этих людей подальше".
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Напомним, что именно Усаму бен Ладена называют главным организатором террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года. "Террорист номер один" был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в ходе операции спецназа ВМС США.
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