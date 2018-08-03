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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственной регистрации транспортных средств, позволяющий производителям автомобилей и автодилерам ставить ТС на учет и выдавать номерные знаки.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, что согласно нововведениям, уточняются некоторые дефиниции. Так, например, дается уточнение, что "владельцем транспортного средства являются собственники транспортного средства за исключением лица, не достигшего возраста 16 лет либо признанного недееспособным".
Регистрировать транспортные средства будут "регистрационные подразделения" МВД, которые будут осуществлять это и самостоятельно, и во взаимодействии со "специализированными организациями".
Под подобного рода организацией подразумеваются зарегистрированные в России юрлица или индивидуальные предприниматели, уполномоченные изготовителем или его представителем в России" реализовывать "изготовленные ими транспортные средства".
Новый закон уточняет права и обязанности автовладельца. Теперь зарегистрировать ТС можно будет через портал госуслуг или в любом регистрационном подразделении МВД "вне зависимости от места жительства или места нахождения".
В случае продажи машины его бывший владелец сможет сохранить за собой присвоенный машине регистрационный номер, а может передать его покупателю.
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