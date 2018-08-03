Фото: fondsk.ru
Местонахождение канцлера Германии Ангелы Меркель не могут установить европейские СМИ, сообщает Lenta.ru.
Издание, ссылаясь на The Times, отметает, что по имеющимся данным, супруг Ангелы Меркель Йоахим Зауэр отправился в отпуск на альпийский горнолыжный курорт Зольда в Италии без жены, хотя обычно они отдыхают вместе.
Также отмечается, что в графике Меркель не запланировано каких-либо важных событий аж до 20 августа и в этом случае не ясно, почему супруги не вместе.
Издание Bild уже выдвигает версию о вероятном кризисе в отношениях в семье канцлера и даже рассуждает о некой "секретной миссии" Меркель.
Также высказывается точка зрения, что Ангела Меркель может находиться с матерью Герлиндой Каснер, у которой могут быть проблемы со здоровьем.
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