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Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).
Отметим, что проект закона о новой памятной дате был внесен в Госдуму членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов нижней палаты парламента РФ, избранных от Крыма и Севастополя.
Авторы законопроекта отмечали, что референдум, проведенный на полуострове 16 марта 2014 года являлся логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено в екатерининскую эпоху.
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