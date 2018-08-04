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Места, где в перспективе может начаться Третья мировая война, назвал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, передает РИА Новости со ссылкой на "Военно-промышленный курьер".
Эксперт подчеркнул, что военные угрозы в мире не ослабевают, а лишь усиливаются ввиду обострения региональных противоречий.
На юге, по его мнению, главные источники опасности связаны с нестабильностью обстановки в центральноазиатских государствах СНГ, войнами в Сирии, Ираке и Афганистане, а также с проблемами Индии и Пакистана, усилением напряженности между США и Ираном.
На востоке главными факторами военной напряженности названы противоречия на Корейском полуострове, вероятное обострение отношений между Японией и Китаем за спорные острова, возможная эскалация между Японией и Россией из-за Курильской гряды, а также тайваньский вопрос.
Константин Сивков полагает, что наша страна способна стать участницей военных действий различного масштаба. Во-первых, это может быть пограничный конфликт, продолжительностью от нескольких дней до одного-двух месяцев с участием от двух-трех до пяти-десяти тысяч человек.
Еще один сценарий связан с конфликтом на одном направлении продолжительностью от дней или месяцев до нескольких лет, в котором могут принять участие от 30-40 до 100-120 тысяч человек.
Третий вариант сводится к локальной войне на стратегическом направлении, которая займет от месяца до нескольких лет, а каждая из сторон задействует группировки численностью от 400-500 тысяч до миллиона человек и даже более.
Еще один сценарий эксперт рассматривает в качестве региональной войны против России, которая охватит несколько стратегических направлений, а по продолжительности займет несколько лет. В этом случае, каждой стороне конфликта придется привлечь группировку численностью до десяти миллионов человек и более.
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