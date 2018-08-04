Фото: auto.mirtesen.ru
Средние цены на Бензин в Алтайском крае продолжают держаться на том уровне, которого они достигли в нашем регионе в самом начале лета.
Так, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 22 по 29 июля бензин АИ-92 в крае торговался по 40,35 рубля за литр, 95-й бензин стоил 42,17 рубля, стоимость литра летнего дизельного топлива составила 44,13 рубля.
Такой средний ценник установился на Алтае в самом начале июня и с тех пор в этом отношении динамика с розничной стоимостью топлива в регионе была нулевой.
Отметим и то, что остановка роста цен на горючее характерна для всех регионов Сибири (только в Туве сразу на 1 рубль увеличилась стоимость АИ-95 ).
Впрочем, и в подавляющем большинстве субъектов РФ в указанный период горючее не дорожало.
Комментарии
Теперь надо снизить их на 10 коп. и объявить о полной победе над ними.