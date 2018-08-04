Фото: avito.ru
Коттедж площадью 380 квадратных метров продают в барнаульском поселке Южный за 22,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Все коммуникации центральные, газовое отопление. Дом построен из двойного газобетона (60 см), и отделан навесной плиткой, крыша – металлочерепица, цоколь и забор отделаны рваным камнем", — отмечает автор объявления.
Имеется пристроенная к дому баня, где есть парилка, мойка, бассейн и комната отдыха. Также построен гараж на два автомобиля.
На участке выполнен ландшафтный дизайн, есть уютная летняя кухня с барбекю, сад, огород и хозяйственный блок.
В цокольном этаже дома расположены бильярдная, прачечная, сауна, комната отдыха, санузел.
На первом уровне — большой холл с фонтаном и подсветкой, зал с камином, кухня, спальня с гардеробной, санузел. На втором этаже — три спальни, большой холл с лоджией, зимний сад, санузел.
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