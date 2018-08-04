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Закон о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами подписал президент России Владимир Путин.
Как сообщает РИА Новости, документом заменяется несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
Сегодня структуры военной подготовки есть в 87 вузах России.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов отмечал, что суть законопроекта сводится к тому, повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.
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