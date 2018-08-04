10500 лет тюрьмы дали осужденным за двойной теракт в Турции

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Приговор по делу о двойном теракте в Анкаре вынес суд в Турции – девять фигурантов, которых сочли виновными в причастности к преступлению, получили по 101 пожизненному сроку, сообщает НТВ.
"Также подсудимых дополнительно приговорили к срокам по 10,5 тыс. лет по статье о покушении на массовое убийство", — пишет издание, ссылаясь на Hürriyet Daily News.
Двойной теракт в столице Турции был совершен 10 октября 2015 года. Тогда жертвами взрывов, организованных террористами-смертниками, стали 102 человека. Еще почти 250 человек были ранены.
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