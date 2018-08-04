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Выпускник московской школы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по ЕГЭ, будет учиться на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ – в данный момент он уже зачислен в вуз, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя декана факультета Максима Скулачева.
"Он был зачислен на факультет биоинженерии и биоинформатики на бюджетное место под номером 1", — сказал замдекана.
Сам же Руслан Салимгареев рассказал, что до начала занятий планирует отдохнуть на Черном море.
"Жду сентябрь и начало занятий, и хорошую погоду и все, с чем связана осень, потому что летом обычно жарко. Осенью мне погода больше нравится", — отметил прославившийся на всю страну парень.
Напомним, что Руслан учился в московской школе и в 2018 году сдал четыре ЕГЭ (русский язык, профильную математику, химию и биологию) на 100 баллов.
В МГУ Руслану, несмотря на рекордные результаты ЕГЭ, пришлось сдавать дополнительное вступительное испытание, но и здесь он получил 100 баллов.
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