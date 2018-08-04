Фото: mercedes-autoforum.ru
Рынок новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России за первое полугодие 2018-го показал падение на 1%, сообщает агентство "Автостат".
Отмечается, что за шесть месяцев в нашей стране было продано 727 машин такого класса. При этом более половины (54%) этого рынка приходится лишь на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. За полгода в РФ было продано 393 таких авто.
Затем в списке популярных люксовых машин идут Bentley (136 штук) и Maserati (113 штук). Коме того, за первое полугодие в России было приобретено 40 новых автомобилей Rolls-Royce, 19 – Lamborghini, 16 – Ferrari и 10 – Aston Martin.
Примерно 60% российского рынка люксовых машин приходится на Москву, было приобретено 423 автомобиля класса Luxury.
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