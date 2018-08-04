В Сочи ребенок упал в ливневую канализацию, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает "Пятый канал".
Трагедия произошедшая в Лазаревском районе Сочи потрясла жителей России. Бабушка с мальчиком шли по улице, когда ребенок вдруг провалился в открытый люк.
Несчастная женщина запаниковала и звала на помощь прохожих, но те впали в ступор и совершенно не представляли, что делать с произошедшим. Отчаявшись бабушка бросилась в затопленный люк вслед за внуком. Очевидцы не стали удерживать женщину, а просто стояли рядом.
После поисков мальчик найден мертвым. Судьба женщины пока неизвестна.
Администрация Сочи выразила искренние соболезнования в связи с гибелью ребенка. Как сообщили в мэрии, с отцом мальчика уже связались. Он 4 августа прибудет в Сочи из Татарстана, где проживает семья.
Между тем, жители Сочи массово жалуются на открытые ливневки и канализационные люки на улицах городах. По их словам, в них падают люди и проваливаются машины.
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