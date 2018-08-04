Банк в Мурманске хранил 16 миллионов игрушечных денег

Сотрудники банка в Мурманске во время ревизии не досчитались 16 миллионов рублей, вместо которых в сейфе три года хранились поддельные банкноты, сообщает местная "Комсомольская правда".
Как отмечается, вместо 8,8 миллиона рублей, 48 тысяч долларов и 57 тысяч евро в банковском хранилище лежали деньги из "Банка приколов". Таким образом, банк на протяжение трех лет хранил в своем сейфе данные муляжи.
В ходе расследования выяснилось, что около трех лет назад начальник банка под разными предлогами вывел из кассы около 16 миллионов, а затем сбежал, подставив своих сотрудников. В свою очередь испуганные кассирши, опасаясь, что подозрение в краже падет именно на них, забили сейф муляжами.
Сейчас в отношении бывшего руководителя банка возбуждено уголовное дело.
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