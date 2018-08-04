Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, сообщается на официальном сайте правовой информации.
"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: 3) в статье 164: в) в пункте 3 слова "18 процентов" заменить словами "20 процентов", — говорится в тексте.
28 июля Совет Федерации одобрил закон, с 1 января 2019 года повышающий ставку НДС в России с 18 до 20%.
Все действующие льготные ставки сохранены.
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