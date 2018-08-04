Футбольный клуб "Краснодар" отказывается от Смолова после ДТП

Нападающий и капитан "Краснодара" Федор Смолов близок к тому, чтобы покинуть клуб в текущее летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источника, близкого к клубу.
Смолов может покинуть клуб после того, как появилась информация об аварии с участием дорогой иномарки футболиста. Сообщается, что в "Краснодаре" готовы расстаться с российским форвардом и рассматривают любые варианты.
Отмечается, что руководство краснодарской команды рассчитывает выручить за 28-летнего форварда не менее €10 млн. Контракт Смолова с "Краснодаром" действует до лета 2019 года. Примечательно, что в нем отсутствует пункт об опции выкупа, что позволяет клубу потребовать за своего игрока любую цену.
В "Краснодаре" заинтересованы расстаться со своим капитаном в ближайшее время.
В число претендентов на форварда сборной России, в частности, претендует действующий чемпион страны московский "Локомотив".
По информации издания, красно-зеленые готовы заплатить за Смолова €8 млн и рассчитаться в течение двух-четырех лет.
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