Более 400 человек ищут унесенных рекой двух детей в Сочи

Более 400 человек — спасателей, полицейских, военнослужащих Росгвардии, казаков и волонтеров — ищут двух унесенных рекой в Сочи детей, поиски продолжатся всю ночь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
"Детей ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрацией города для поиска пропавших привлечено порядка 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, транспортной полиции и Морпорта. Поиски пропавших будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории на вертолете", — сказали в пресс-службе.
3 августа в Хостинском районе Сочи четыре человека — мужчина, женщина и двое детей — решили перейти реку вброд. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.
Ранее в Сочи в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канализацию, люк которой был открыт. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Позже нашли тело ребенка. Региональное управление СУ СКР проводит проверку.
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