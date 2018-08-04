Суббота, 4 Август, 12:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,45
€ 73,47
472975
22°
Обь
286см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День ВДВ - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Самозанятых планируют освободить от страховых платежей

, ИА "Амител"
Добровольно самозанятые смогут отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов

Фото: reutov-info.ru

Самозанятых россиян могут освободить почти от всех обязательных страховых платежей — кроме взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, пишут "Ведомости" со ссылкой на нескольких чиновников.

Власти не первый год пытаются вывести из тени таких предпринимателей. В мае замминистра финансов Илья Трунин объявил о создании для них нового налогового режима: налог в 3 или 6% от профессионального дохода, в зависимости от того, кому оказывается услуга — физлицу или компании. Ставка может быть выше — 4–6%, говорят два чиновника.

Из них 1,5% будет отчисляться в ФОМС, — этот страховой платеж предлагается сделать единственным обязательным для самозанятых.

О том, что самозанятые, если такое решение будет одобрено, смогут платить налог по ставке 4% и при этом будут освобождены от уплаты страховых платежей, кроме платежей в ФОМС, и подачи какой-либо отчетности, в пятницу, 3 августа, заявил и заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин.

Добровольно самозанятые смогут отчислять деньги в ПФР, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить через приложение в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана, рассказывает чиновник. Если же человек не будет платить взносы, он будет иметь право лишь на социальную пенсию, которая после повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет (сейчас — с 65 лет, в 2018 г. социальная пенсия составляет 5180 руб.).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:01
Андрей Крылов зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Алтая 0
11:38
Владимир Семенов зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Алтая 0
11:11
18 человек погибли в Красноярском крае при крушении вертолета Ми-8 0
10:32
Самозанятых планируют освободить от страховых платежей 0
10:17
Более 400 человек ищут унесенных рекой двух детей в Сочи 0
09:37
Футбольный клуб "Краснодар" отказывается от Смолова после ДТП 0
09:18
Путин подписал закон о повышении НДС до 20% 1
08:48
Банк в Мурманске хранил 16 миллионов игрушечных денег 0
08:25
Опубликованы кадры гибели мальчика в Сочи, провалившегося в ливневку 1
07:50
Оладьи, супы и коктейли: четыре необычных и полезных блюда из огурцов 0
07:34
Профессия не для всех: торакальные хирурги о работе и очень личном 0
07:19
Сколько в Барнауле пешеходных переходов: интересные факты о дорогах города 0
07:03
Коттедж с фонтаном в холле и бильярдной продают в Барнауле за 22,8 млн руб. 0
06:48
Ждут с нетерпением: в Алейске благоустраивают две общественные территории 0
06:32
Отдых по-русски: фотографии безудержного веселья на природе 0
06:17
32-градусную жару с грозами и градом ожидают в Алтайском крае 4 августа 0
06:01
Нулевая динамика: цены на бензин в Алтайском крае не растут два месяца 1
05:19
Продажи люксовых автомобилей в России упали на 1% в первом полугодии 0
04:15
10500 лет тюрьмы дали осужденным за двойной теракт в Турции 0
03:12
Набравший 400 баллов по ЕГЭ выпускник зачислен в МГУ 0
02:01
Путин заменил военные кафедры в вузах России на учебные центры 1
01:11
Пользователи жалуются на сбой в работе Facebook 0
00:04
Названы места, где может начаться Третья мировая война 0
23:45
Европейские СМИ "потеряли" Ангелу Меркель 0
23:22
Закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи подписал Путин 1
23:07
Грузовик загорелся в Алтайском крае 0
22:43
Новый порядок регистрации транспортных средств утвердил Путин 0
22:23
Барнаульцев предупреждают о "кирпичах" в районе новостроек 0
22:06
Мать Усамы бен Ладена рассказала, как ее сын стал адептом радикальных идей 0
21:36
Дверь отделения Пенсионного фонда подорвали в Калуге 1
21:21
Агротехнический техникум создан методом "слияния" в Алтайском крае 0
21:05
Госпошлина на выдачу загранпаспорта выросла в России 0
20:38
Даже не познакомишься: в Госдуме выступили против закона "о приставаниях" 0
20:19
Виталий Мутко возглавил правительственную комиссию по казачеству 1
20:12
Объявляем победителей фотоконкурса "Летнее настроение" 0
20:04
Убийца экс-полковника Буданова умер в колонии от остановки сердца 1
19:44
Пропавшая пенсионерка из Новоалтайска найдена живой 0
19:24
Ученые объяснили исчезновение кораблей в Бермудском треугольнике 1
19:08
Коротко о главном: выборы губернатора, дела об экстремизме и автонедоучки
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 августа
18:48
Жителей Магадана оштрафовали за оскорбление мэра в группе WhatsApp 0
18:26
Депутаты прервут отпуск ради "больших" слушаний по пенсионной реформе 0
18:03
Туристический поток на Алтай вырос на 2,4%, несмотря на чемпионат мира 0
17:52
Фестиваль футбола вновь пройдет в Барнауле в Парке спорта Алексея Смертина 2
17:36
Видео с места столкновения четырех грузовиков в Алтайском крае 2
17:23
Минфин России закупит валюту на рекордные 383 млрд рублей 6
17:15
Скрывшийся после наезда на газопровод экскаватор ищет полиция в Барнауле 0
17:08
Оппозиционеры Рау и Сущевский выбывают из гонки за пост губернатора Алтая 10
16:51
Заведующая детским садом в Горном Алтае похитила почти 650 тысяч рублей 2
16:34
Дорогу даме: Суслова прошла регистрацию на выборы губернатора Алтая 18
16:22
Елена Степаненко через суд хочет разделить имущество с Евгением Петросяном 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.