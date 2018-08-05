Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Рождение ребенка до сих пор считается одним из самых великих таинств этого мира. В первый день Всемирной недели грудного вскармливания, 1 августа врачи КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" позволили барнаульским журналистам присутствовать при этом таинстве. Особенность события заключалась в том, что малыш появился на свет с помощью кесарева сечения и уже в первые минуты жизни оказался у материнской груди.



Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

У жительницы Барнаула Вероники это уже четвертая беременность и первая счастливая – прежние три были неразвивающиеся. Учитывая свое сложное состояние, молодая мама очень тщательно выбирала врачей и роддом, читала отзывы, сравнивала. В результате выбрала Перинатальный клинический: "Я думаю, что здесь работают лучшие специалисты, у меня отличный врач, и очень хорошее отношение к детям и мамочкам".

За несколько минут до операции Вероника призналась корреспонденту ИА "Амител" , что несмотря на ободрение врачей, очень волнуется. Успокаивает только то, что совсем скоро сможет увидеть и взять на руки долгожданную дочку: "Волнуюсь очень сильно, но в то же время радуюсь, что наконец-то увижу дочку, смогу взять ее на руки. Решили назвать ее Василисой. Вот уже совсем скоро встретимся с ней".

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Журналисты тоже волновались – увидеть такое удается не каждому. Чтобы дойти операционной пришлось дважды переодеться: сначала надеть одноразовые халаты и бахилы. А перед отделением реанимации — стерильные и плотные костюмы. Медицинские маски велено было натянуть "до самых глаз. Наблюдать за операцией разрешили только с порога – чтобы не мешать врачам и минимизировать попадание нежелательных бактерий в операционную.

Пять минут

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Наконец все готово. Веронике ввели эпидуральную анестезию: в Перинатальном давно отказались от общего наркоза. От него тяжело отходить и он не очень хорошо влияет и на маму и на младенца. С "эпидуралкой" Вероника находится в полном сознании и, хотя ощущает происходящее, боли не чувствует.

Кстати, увидеть процесс операции мама не может, ее живот от нее же самой загорожен простыней, но с Вероникой все время разговаривают, подбадривают.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Врачи действуют очень быстро, сосредоточено, меняют инструменты – за много лет процедура отлажена. Спустя пару минут после начала операции один из медиков уже разворачивает мягкую одноразовую пеленку: готовится принять ребенка.

И вот малышка в руках у доктора. "Ну, давай, кричи", — ласково обращается к ней врач. Младенец, как будто дождавшись разрешения, начинает плакать. С начала операции прошло всего около пяти минут.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Ребенка уносят в процедурную, а врачи остаются "колдовать" над мамой.

Главное — поесть

Вес Василисы 2700 кг. "Нормальный вес для первенца, — говорят врачи, — мамочка ее откормит". А Василиса уже вовсю демонстрирует полную готовность к первому кормлению — облизывается, пытается ухватить губами пальчик.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

После необходимых процедур малышку возвращают в операционную и доктор прикладывает ее к маминой груди. И здесь же, в операционной, почти сразу после кесарева, младенец получает первую каплю материнского молока.

Как уверяют специалисты, пока такое принято только в Перинатальном центре. Да, это хлопотно и трудозатратно. Но сотрудники центра готовы идти на эти хлопоты, так как это полностью оправдано: новорожденные гораздо спокойнее, а мамы счастливее. А то, какое влияние на организм ребенка оказывают первые капельки молозива, полученные в первый час после рождения, переоценить невозможно.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

"Именно в нашем учреждении впервые организовано вскармливание детей по новому типу. Уже начиная в родзале, когда малыш рожден естественным путем, в первые два часа он находится только с мамой. Никто его не отнимает, пока он не возьмет грудь. И только через два часа мы проводим необходимые процедуры – взвешиваем и измеряем малыша.

А если ребенок родился путем кесарева сечения, то первое прикладывание к груди происходит уже в операционной, и ребенок сразу после рождения получает первые необходимые ему капельки молозива. Это как первая прививка для иммунитета ребенка, и также происходит необходимое заселение микрофлорой кишечника, что очень важно.", — рассказывает заведующая отделением новорожденных КГБУЗ "Перинатальный центр (клинический) Алтайского края" Наталья Суворова.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Кстати, именно в этом центре впервые в Алтайском крае были организованы совместные палаты матери и ребенка. И сейчас количество таких палат здесь достигает 100%.

Первые отношения

"И мама и ребенок с рождения находятся только вместе. От этого зависит успешная адаптация малышей. И именно в первые часы, в первые дни формируется глубокая связь мамы и ребенка", — поясняет Суворова.

"Все мы знаем, что грудное молоко полезно. Его ценность довольно легко измерить, провести исследование. А вот отношения, которые возникают между ребенком и матерью во время грудного вскармливания, изучены мало. Но именно в тот момент, когда ребенок впервые прикладывается к груди, начинаются первые человеческие отношения, зарождается связь между мамой и малышом. С каждым прикладыванием к груди эта близость укрепляется, растет доверие, внимание друг к другу", — рассказывает Наталья Михайловна.

А чтобы облегчить адапатцию мамы и малыша, в центре работает консультант по грудному вскармливанию. Именно он прикладывает новорожденного к материнской груди в родзале, он помогает молодым мамам наладить процесс кормления, развеивает страхи и мифы.

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Помощь часто нужна и уже "опытным" мамам – кто-то уже успел забыть как это было, находится в стрессовом состоянии, волнуется. А у кого-то родилась двойня или тройня. В этом случае особая техника кормления. Можно кормить сразу обоих малышей, для экономии времени, а можно по одному. Специалист подсказывает правильное положение для мамы и ребенка в каждом случае, а попутно развеивает сомнения мамы по нехватке молока: "Ваш организм уже во время беременности был запрограммирован на то, чтобы молочка хватало на каждого ребенка. Просто сейчас надо хорошо постараться и вам и деткам".

"Если ребенок отказывается от груди, это не повод уходить на смесь. Маме нужно проявить терпение и нежную настойчивость. Все разные, и есть дети, которых не нужно учить – они сразу понимают, как нужно есть. А есть дети, которым нужно объяснить, что еду он может получить только от мамы. И тут самое главное, чтобы у мамы было желание кормить малыша самой."

Фото Екатерины Смолихиной/Amic.ru

Мифы и страхи

По словам специалистов, чаще всего проблемы с лактацией связаны с психологическими страхами мамы и элементарным незнанием.

Например, мамы беспокоятся, что ребенок слишком часто просит грудь и слишком долго сосет – целый час и более. Женщины начинают переживать, что у них недостаточно молока и переходят на смесь. И это абсолютно неверный шаг. А "бабушкин" способ кормить ребенка не чаще, чем раз в три часа оказывается даже жестоким:

"Внутриутробно ребенок получал питательные вещества постоянно и сейчас он просто не понимает, почему должен быть такой длительный перерыв. Давать грудь малышу надо по первому требованию. Маленькие дети могут просить есть очень часто — и 20 и 25 раз в сутки и это абсолютно нормально. В первый месяц после рождения происходит закладка лактации, ее стимуляция. И маме следует в этот период проявить большое терпение: как вы вместе с ребенком постараетесь, такой и будет лактация в последующие год, а может быть два и более"

По словам Натальи Суворовой длительность грудного вскармливания зависит от индивидуальных предпочтений мамы и малыша. Важно, чтобы первый год ребенок находился на грудном вскармливании. А дальше все зависит от индивидуальны предпочтений: "перекормить ребенка грудью" просто невозможно.

Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится "Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания". Специалисты рассказывают женщинам о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. В материнском молоке содержатся все необходимые витамины и элементы, которые способствуют нормальному развитию ребенка. Многочисленные научные исследования показывают прямую связь между здоровьем малышей и регулярным грудным вскармливанием.