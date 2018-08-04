Кудрин оценит влияние санкций на выполнение государственных задач

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ведомство подготовило стратегию собственного развития до 2024 года, а также попытается анализировать влияние санкций на выполнение государственных задач, передает ТАСС.
"Пока прямо мы себе такую задачу не ставили, но мы попытаемся анализировать влияние санкций на выполнение государственных задач, программ и целей", — сказал Кудрин.
Основная задача СП до 2024 года — расширение возможностей достижения национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита в РФ. Достижение целей будет измеряться разными индикаторами, в том числе оценкой со стороны общества и бизнеса.
Контрольно-счетный орган также планирует заняться "укреплением культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений", развитием подотчетности органов власти и личной ответственности руководства ведомств и организаций перед обществом за достижение целей и задач. В сферу снимания ведомства входит и совершенствование методов антикоррупционной деятельности, пишет "Парламентская газета".
По словам Кудрина, Счетная палата намерена после обсуждений внести в Госдуму предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. Это произойдет не раньше, чем через полгода-год, отметил он.
"По антикоррупционной деятельности полномочия практически не прописаны, они прописаны одной строчкой в законе. Я затрагивал эту тему в разговоре и в Госдуме, и с президентом о том, что нужно расширять компетенции. Все поддержали", — сказал Кудрин.
По его словам, сегодня самая тяжелая ситуация в плане коррупции — в сферах государственных закупок и управления государственной собственностью.
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