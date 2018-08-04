Глава ЛДПР Владимир Жириновский в рамках дискуссии на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" назвал главное качество настоящего политика, пишет "Парламентская газета".
Давая будущим политикам советы относительно карьеры, Жириновский сказал: "Настоящий политик должен быть честным и всегда говорить людям правду о ключевых исторических событиях в стране".
Он также заверил слушателей, что, несмотря на то, что в стране много политических партий, "только у ЛДПР не найдется ни одного темного пятна".
Жириновский посоветовал участникам форума в будущем всегда думать о своей стране и опираться на правду.
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