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Воскресенье, 5 августа, в Алтайском крае будет достаточно теплым, но местами по региону ожидаются сильные осадки.
"В отдельных районах дождь, гроза, в южных и предгорных районах при грозе местами сильный дождь, град", — информирует алтайский ЦГМС.
Дневные температуры составят +20...+25 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров, при грозе шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду.
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В Барнауле днем временами дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +22...+24 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.
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