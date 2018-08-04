В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли", — сказал собеседник агентства. По его словам, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор".
Источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета. Его место падения уже обнаружено, воздушное судно разрушилось и сгорело.
Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота, добавил он.
В ГУ МЧС подтвердили факт жесткой посадки вертолета в двух километрах от Игарки. Это произошло в 10:20 по местному времени (6:20 по московскому).
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