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Владимир Семенов зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Алтая

, ИА "Амител"
Семенов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах главы Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В субботу, 4 августа, Избирательной комиссией Алтайского края зарегистрирован третий кандидат в губернаторы региона. Им стал Семенов Владимир Владиславович, выдвинутый избирательным объединением "Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России".

Владимир Семенов представил следующих кандидатур для назначения в Совет Федерации: Боровикова Евгения Анатольевна (АО "АлтайНИИГипрозем", юрист), Ворсин Дмитрий Анатольевич (Барнаульская городская Дума, заместитель председателя комитета по законности и местному самоуправлению), Шудра Ирина Павловна (Алтайское краевое Законодательное Собрание, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по социальной политике).

Как отметила руководитель Рабочей группы Крайизбиркома по проверке документов Анна Пономаренко, из 560 представленных подписей 1 признана недостоверной. Регистрация состоялась в 11:08 утра по местному времени.

Напомним, 3 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона. В этот же день депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, кандидат в губернаторы региона от партии "Справедливая Россия" Людмила Суслова также получила регистрацию. Регистрации ожидает также кандидат Андрей Крылов от "Партии Роста". Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.

Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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