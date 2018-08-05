Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в элитном жилкомплексе "Аквамарин" в Барнауле за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"В квартире сделан современный, качественный ремонт дорогими материалами... Эксклюзивная планировка с двумя утепленными лоджиями, французские окна — "до пола". Просторные комнаты на юго-западную сторону. Очень красивый вид на Обь и туристический кластер, ВДНХ и четыре храма будут радовать глаз каждый день", — отмечает автор объявления.
На закрытой и охраняемой территории дома имеется большое количество парковочных мест. В доме три лифта, консьерж.
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