Андрей Крылов зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Алтая

В субботу, 4 августа, Избирательной комиссией Алтайского края зарегистрирован четвертый кандидат в губернаторы региона. Им стал Крылов Андрей Юрьевич, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА".
Андрей Крылов представил следующих кандидатур для назначения в Совет Федерации: Кутепова Наталия Юрьевна (ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", начальник отдела охраны труда), Пахомов Иван Александрович (ООО Корпорация "СИЭН", заместитель директора — начальник юридического департамента), Санникова Евгения Юрьевна (ООО "ПРОМХИМЛАБ", заместитель директора).
Кандидатом были представлены 560 подписей в свою поддержку. Рабочей группой Крайизбиркома 2 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований признаны недостоверными.
Ранее 4 августа Избирательной комиссией Алтайского края зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы региона Владимир Семенов от партии ЛДПР.
Напомним, 3 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы региона. В этот же день депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, кандидат в губернаторы региона от партии "Справедливая Россия" Людмила Суслова также получила регистрацию. Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.
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