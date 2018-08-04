По информации, полученной экстренными службами от очевидцев крушения Ми-8 в Красноярском крае, разбившееся воздушное судно слишком близко подошло к летевшему рядом другому вертолету, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе не месте ЧС
Практически одновременно с вахтовиками с той же площадки взлетал вертолет, доставлявший на внешней подвеске габаритный груз — металлоконструкцию, подвешенную на тросе. Разбившийся вертолет повредил несущие лопасти о металлический трос и стал резко снижаться. От удара о землю воздушное судно получило серьезны повреждения и загорелось.
На борту вертолета находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они, по предварительным данным, погибли.
Сообщается, что вертолет, выполнявший рейс по доставке рабочих-вахтовиков на одно из нефтяных месторождений, принадлежал компании Ютэйр.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Как передает ТАСС, к месту авиакатастрофы вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Вместе с ним к месту аварии направляются дополнительные силы регионального поисково-спасательного отряда, медики и следственные работники.
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