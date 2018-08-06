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Руководитель алтайской пищевки рассказала, как появились "+100 к здоровью"

, ИА "Амител"
Новая маркировка региональных продуктов помогает с выбором потребителю, гарантируя высокое качество и местное происхождение

Фото: sfo.gov.ru

Продукты питания, произведенные в Алтайском крае, уже давно стали визитной карточкой региона. В их числе — сыры, мясные деликатесы, молочная продукция. Все это, разумеется, производится из экологически чистого сырья. С недавних пор самые лучшие образцы стали маркироватьсчя товарным знаком "Алтайские продукты +100 к здоровью!" Корреспондент портала Amic.ru пообщался с врио начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяной Зелениной о том, как данный слоган воспринимает само население, кто придумал данную концепцию, а также какие шаги нужно пройти, прежде чем позиционировать свою продукцию подобным образом.

- Татьяна Алексеевна, наверное, почти каждый житель региона знает о существовании бренда "Алтайские продукты". Расскажите, как он появился.

- Алтайский край всегда славился своими качественными и натуральными продуктами питания. Именно для выделения наших товаров среди других, подчеркивания их качества и появился бренд "Алтайские продукты. + 100 к здоровью". Он  был разработан в рамках программы  "Здоровое питание населения Алтайского края", действовавшей у нас в регионе с 2013 по 2017 год.  По результатам конкурса разработку  слогана, бренда и джингл осуществляло ООО "Арета" из города Новосибирска.  Официально знак "Алтайские продукты. + 100 к здоровью"  был зарегистрирован в 2016 году. На сегодняшний день зонтичный бренд очень помогает в работе по идентификации и  продвижению полезных для здоровья продуктов питания алтайского производства на региональные и внешние рынки.

- Можно ли сказать, что этот бренд перекликается с официальной туристической эмблемой региона: "Алтайский край. Все настоящее"?

- Эмблема с брендом друг друга не исключают. Они перекликаются и в чем-то дополняют друг друга. В любом случае понятно, что алтайские продукты — это настоящие продукты, поэтому и "+ 100 к здоровью". "Алтайский край. Все настоящее" – более широкое по смыслу определение: здесь и промышленная продукция, оказываемые услуги, в том числе и в туристической сфере, и природа. Наш товарный знак специализирован и объединяет под собой только продуктовую линейку.

- Как появилась идея использовать еще и дополнительный слоган "+100 к здоровью"?

- Когда мы объявили конкурс, было очень много разных предложений. В комиссию входили представители из управления по печати, из управления по образованию, управления по культуре. Мы не хотели, чтобы это было как-то вызывающе или неэстетично. Этот слоган нам понравился, он показался креативным. У нас была задача подобрать слоган, который был бы интересен, привлекал бы своей необычностью. Запоминается то, над чем нужно подумать. Если думать не надо, то, что называется, в одно ухо влетело, из другого вылетело, все становится единообразным и скучным.

Когда начиналась  работа с нашим брендом "Алтайские продукты. + 100 к здоровью", было очень много звонков с вопросом, что это значит. И мы всегда отвечали: "А вы сами подумайте. Что для вас значит + 100?". И люди начинали мыслить: 100%, 100 лет, 100 баллов. Некоторые спрашивали: "А если 100 грамм?". На это я всегда отвечала: "Ну, если 100 грамм под алтайские продукты, то и это на здоровье" (смеется). Эти моменты, в том  числе и курьезные, заставляют человека думать, размышлять над вопросом: какой еще смысл можно вложить во фразу. И у каждого возникает свое восприятие. И мне кажется, именно этим наш слоган и привлекает всех потребителей внутри и за пределами нашего края, везде, где наша продукция присутствует.

- Имеется ли государственное свидетельство на данный товарный знак?

- Да, он зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Свидетельство за номером 552406. Участие в выставках, ярмарках, проведение наших конкурсов, конференций требовало наличия узнаваемого знака сопровождения. Знак не может быть сразу узнаваемым, в него необходимо вкладывать интеллектуальный, материальный ресурс, о знаке необходимо говорить, писать, под ним надо выставляться для того, чтобы товар под этим знаком стал узнаваемым. И если синергетически мы как управление, предприятие, которое владеет правом использования товарного знака, все его позиционируем, то в конечном итоге алтайский продукт становится более узнаваемым и вызывает большее доверие у покупателей.

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Если же товарный знак существует и он лежит у вас в столе, то никогда он не станет узнаваемым, не будет приносить ту пользу, которую может. Когда товарный знак развивается, позиционируется, над ним работают, вовремя проводят ребрендинг, чтобы он не наскучил, тогда знак работает. И мне кажется, что "Алтайские продукты: + 100 к здоровью" становятся узнаваемыми. И люди понимают, что это именно алтайские продукты, которые полезны для здоровья.

- Есть, насколько я понимаю, и графическое воплощение, логотип бренда "Алтайские продукты". Кто, если не секрет, его создавал, насколько вы довольны этим изображением? Нет ли желания провести ребрендинг?

- Ребрендинг мы пока не проводили. Хотя жизнь говорит, что этим в какой-то период времени нужно заниматься. Добавлю, что эмблему и слоган создавала та же самая новосибирская компания. Было предложено несколько вариантов, из которых выбрали именно этот. Кроме того, у нас есть и музыкальное сопровождение. Когда мы делаем, к примеру,  рекламные акции в торговых сетях, на радио или рекламируем наши мероприятия: "Дни алтайского сыра", "День мясного гурмана", "Медовый спас на Алтае", речь диктора звучит на фоне нашего джингла. При этом графическое изображение и слоган используются, конечно, чаще.

- Как много у нас в регионе торговых точек, целенаправленно торгующих только алтайскими продуктами?

- Сегодня таких магазинов очень много. В розничной торговой сети края сейчас более 852 специализированных  торговых точек  местных производителей, в том числе только мясоперерабатывающими предприятиями в крае открыто более 200 торговых объектов по реализации мяса, мясной продукции и колбасных изделий. Это "Мясная карта", "Мясная линия", "Мясная лавка", "Алейский мясокомбинат", "Барнаульский мясоперерабатывающий завод", Каменский мясокомбинат "Восход", "Брюкке".  Также открыты фирменные торговые точки по торговле хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, молочной, рыбной и прочей продовольственной продукцией.

Особенностью продукции в магазинах такого формата является то, что она всегда свежая и гарантированно высокого качества.  Помимо этого, в крупных сетевых магазинах – "Ленте", "Ашане", "МЕТРО" – всегда представлены и отдельно обозначены продукты Алтайского края. Это является частью соглашения между торговыми сетями и правительством Алтайского края. Также проводятся социальные ярмарки, где свою продукцию продают  не только предприятия, но и фермеры.

- Есть ли какой-то специальный сайт, где потребитель мог бы отслеживать всю линейку продуктов под этим брендом?

- Да, это сайт altaiprod.ru, разработанный в 2017 году. На нем представлены все продукты под нашей маркой. На сайте предприятия разделены по группам и по ассортименту. У каждого производителя, в свою очередь, создан собственный портал с указанием выпускаемых товаров. И пользователь, зашедший на сайт, может в режиме онлайн направить письмо в отдел маркетинга по поводу заинтересовавшей его продукции. Сейчас мы занимаемся реконструкцией этого интернет-ресурса, расширением функционала, чтобы сделать его более удобным для пользователей. Человек, зашедший на сайт, будет добавлять в корзину интересующие его продукты, и автоматически информация о заказах будет передаваться предприятиям. Все это разрабатывается в тесной связи с предприятиями, их маркетологи сообщают о замеченных недостатках и ставят определенные задачи, которые затем решаются.

- Насколько бренд связан с идеей здорового питания и ЗОЖ? Можно ли утверждать, что всё под маркой "Алтайские продукты" произведено не просто на Алтае, но еще и полностью из алтайского сырья?

- Вся молочная и мясная,  мукомольно-крупяная продукция производится только из нашего сырья. А такая продукция, как биологически активные добавки или комплексные добавки к пище, в которых используется большое количество трав, ингредиентов животного и растительного происхождения, может содержать сырье и не Алтайского края. Или, к примеру, кефир – молоко там, безусловно, наше, а закваска приобретается за пределами края, так как у нас она производится в очень ограниченном количестве. Могу добавить, что в перспективе  компания "Киприно" планирует строительство в Барнауле завода по производству заквасок.

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- Кто в большей степени является целевой аудиторией этого бренда — жители нашего региона или же других субъектов?

- Бренд рассчитан на население, следящее за своим здоровьем. Учитывая, что в Алтайском крае профицит продуктов, то есть мы производим больше, чем можем употребить, то до 80% продовольствия вывозится в другие регионы и за границу. Естественно, что предприятия, имеющие право наносить наш знак на упаковку, выходят и на другие территории. Есть, например, такая компания "Алтайская крупа" — торговая марка "Гудвилл", они имеют право на нанесение знака на десятки наименований продукции. Компания присутствует на продуктовом рынке всей Российской Федерации и за рубежом.

- Были ли случаи подделок товарного знака и как от этого можно уберечься?

- Мы с такими случаями не сталкивались и ни от кого не слышали. Бывают случаи фальсификации алтайских продуктов в других регионах, при проверке выясняется, что они на самом деле вовсе не являются алтайскими. Но именно подделки нашего фирменного знака еще не встречались. Этим брендом мы одновременно и защищаем, и "раскручиваем" алтайские продукты. Наш знак постоянно используется, он на слуху.

- Какой пул предприятий в настоящее время объединяет бренд "Алтайские продукты. + 100 к здоровью"?

- На сегодняшний день 26 предприятий имеют право наносить на свою этикетку товарный знак "Алтайские продукты. + 100 к здоровью". Недавно, в июле, еще два предприятия были допущены к возможности использования нашего товарного знака. Еще двум компаниям был вынесен ряд замечаний, после исправления которых они также смогут использовать этот знак. Если организации важно получить право нанесения символики, то они реагируют быстро и исправляют недочеты.

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Экспертами комиссии по предоставлению знака являются представители Роспотребнадзора, органов сертификации, алтайского технического университета. Предприятия, которые заявляют право на использование товарного знака, получают от экспертов неоценимую помощь и по оформлению этикетки, и по нанесению необходимой информации.  Предоставляя пакет документов на комиссию, предприятие проводит для себя экспертный аудит. Мы благодарны нашим экспертам за их работу, так, предоставляемый пакет документов достаточно серьезный – это этикетки, сертификаты, декларации соответствия – все это надо просмотреть, найти замечания и ошибки, если они есть, чтобы не допустить к использованию знака недобросовестных поставщиков.

- В чем состоит выгода самих предпринимателей, маркирующих свои товары как "Алтайские продукты"?

- Не только мы, но  и эксперты говорят о том, что алтайские продукты – это экологически чистые, вкусные и полезные продукты, выработанные из натурального сырья. То есть такие продукты, которым можно доверять. Факт нанесения знака на упаковку дает компаниям конкурентное преимущество на рынке, увеличение спроса.

Раньше, во времена дефицита, покупатель брал все, что есть, не обращая внимания на срок годности и упаковку. Сейчас потребитель избирателен. И, учитывая, что не каждому дается право пользования этим знаком, покупатель может быть уверен, наличие нашей символики – знак качества. Мы сотрудничаем с предприятиями, которые не имеют забраковок, замечаний от контролирующих органов, нанесли полную и достоверную информацию на свою этикетку, не скрывают и не вводят покупателей в заблуждение, то есть являются добросовестными производителями.

- Возможно ли, чтобы компания из другого региона при условии производства продуктов в Алтайском крае из алтайского сырья получила знак "Алтайские продукты. + 100 к здоровью"?

- Важно, чтобы компания была юридически зарегистрирована в Алтайском крае. Ели  производство размещено в нашем регионе, мы в этой ситуации видим появление новых рабочих мест, налоги, показатели по производству продукции. И если компании-инвесторы заходят на нашу территорию и здесь развивают производство, то использование товарного знака только приветствуется.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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