Путин увеличил лимит рекламы на ТВ и "встроил" ее в передачи для детей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита рекламного времени в телепрограммах с 15% до 20%. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.
Документом также разрешается прерывать рекламой детские телепередачи, но только рекламой тех товаров, которые предназначены для детей. Ранее рекламные ролики можно было транслировать до или после программ для подрастающего поколения.
Изменения были внесены в статью 14 Федерального закона "О рекламе". Это было сделано с целью стимулировать детское вещание, снизить зависимость индустрии от бюджетных средств и дать возможность производить больше передач и фильмов для детей.
В 2017 году доход российского телевидения от рекламы составил 170 миллиардов рублей.
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