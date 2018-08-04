Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что оппозиция, представленная в Госдуме до 2003 года (когда партия ЕР взяла конституционное большинство), несмотря на все лозунги и декларации, не смогла объединиться для принятия важнейших для страны законов, пишет "Парламентская газета".
Об этом Неверов заявил в ходе дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов" в пятницу, 3 августа. Он привел в пример принятие в 2003 году закона о налоге на добычу полезных ископаемых.
"До 2003 года его принять не могли по одной простой причине: с 1999 по 2003 год не было большинства ни у кого. В Госдуме было огромное количество партий: СПС, "Яблоко", КПРФ, аграрии, народные депутаты. Но большинства не было", — сказал Неверов.
Кроме того, до 2003 года "Газпром" принадлежал государству всего на 37%, заметил Неверов, а сейчас доля государства составляет более 50%.
"Нефтянка практически вся была частная, а сегодня есть компании государственные. Поэтому сейчас есть налог на ресурсы, который пошел в бюджет и с которого выполняются все социальные программы. Уже в 2006 году были утверждены госпрограммы по здравоохранению, образованию, поддержке села", — напомнил депутат.
"Почему во втором созыве не были принятые эти законы? Я вам напомню, что во втором созыве фракция КПРФ составляла 149 человек, аграрная депутатская группа — 35 человек, "Народовластие" — 37 человек, вместе все левые имели 221 мандат. В созыве была представлена и ЛДПР — 51 человек. Итого — 272 депутата. И несколько депутатов, которые сейчас в "Справедливой России": Грешневиков, Гартунг, Емельянов, Хованская, — они тоже были депутатами второго созыва. 276 человек! Вы почему тогда не вернули все природные ресурсы?" — задался вопросом Неверов.
После чего он подчеркнул, что это было сделано только тогда, когда партия "Единая Россия" пришла в Госдуму.
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