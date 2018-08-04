Петросян готов поровну разделить имущество со Степаненко

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы российского артиста Евгения Петросяна, заявил, что его клиент предложил своей супруге Елене Степаненко в рамках бракоразводного процесса разделить имущество поровну, передает ТАСС.
"Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Всю эту историю можно завершить за один день — поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение", — сказал Жорин.
Он также отметил, что Степаненко изъявила желание получить после развода большую часть имущества.
"В иске она указывает, что хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир и чуть-чуть оставить Петросяну", — отметил Жорин, уточнив, что официальной оценки их совместного имущества суд еще не делал.
Как сообщалось ранее, Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. В частности, женщина хочет получить восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 миллиарда рублей. Рассмотрение иска назначено на 6 августа.
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