Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах ожидаются дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с, при грозах местами порывы до 20 м/с.
Температура ночью +12...+17, при прояснении +6...+11. Днем потеплеет до +20...+25, в южных районах местами до +30. Днем в отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильный дождь, град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с, при грозах местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле ночью ожидается +12...+14, днем +22...+24. В конце ночи в краевой столице возможен дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Днем временами дождь, возможна гроза, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с порыв до 15 м/с.
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